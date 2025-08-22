La Grande traversée du Jura à raquette GTJ raquette Métabief Doubs

La Grande traversée du Jura à raquette GTJ raquette Raquettes

La Grande traversée du Jura à raquette GTJ raquette Téléski 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 120000.0

La GTJ raquette est l’un des 7 itinéraires du réseau des Grandes Traversées du Jura. C’est un itinéraire hivernal balisé de 150 km à faire en raquette entre Métabief, dans le Doubs, et Giron, dans l’Ain. Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, cet itinéraire emblématique invite les amateurs de Grand Nord à vivre une épopée sur les traces des plus grands trappeurs dans une immersion totale dans les Montagnes du Jura.

English :

The GTJ snowshoe trail is one of the 7 itineraries in the Grandes Traversées du Jura network. It’s a 150-km marked winter snowshoeing route between Métabief, in the Doubs, and Giron, in the Ain. In the heart of the Haut-Jura Regional Nature Park, this emblematic itinerary invites lovers of the Great North to follow in the footsteps of the greatest trappers, in a total immersion in the Jura Mountains.

Deutsch :

Die GTJ Schneeschuhwanderung ist eine der 7 Routen des Netzes der Grandes Traversées du Jura. Es handelt sich um eine 150 km lange, markierte Winterroute für Schneeschuhwanderer zwischen Métabief im Departement Doubs und Giron im Departement Ain. Diese symbolträchtige Route im Herzen des regionalen Naturparks Haut-Jura lädt Liebhaber des hohen Nordens dazu ein, auf den Spuren der größten Trapper zu wandeln und dabei vollständig in die Juraberge einzutauchen.

Italiano :

Il percorso per racchette da neve GTJ è uno dei 7 itinerari della rete Grandes Traversées du Jura. Si tratta di un percorso invernale segnalato per le racchette da neve di 150 km tra Métabief, nel Doubs, e Giron, nell’Ain. Nel cuore del Parco Naturale Regionale dell’Haut-Jura, questo percorso emblematico invita gli amanti del Grande Nord a seguire le orme dei più grandi trapper, in un’immersione totale nelle montagne del Giura.

Español :

El sendero GTJ para raquetas de nieve es una de las 7 rutas de la red Grandes Traversées du Jura. Se trata de un recorrido invernal señalizado de 150 km con raquetas de nieve entre Métabief, en el Doubs, y Giron, en el Ain. En el corazón del Parque Natural Regional del Haut-Jura, esta ruta emblemática invita a los amantes del Gran Norte a seguir las huellas de los más grandes tramperos, en una inmersión total en las montañas del Jura.

