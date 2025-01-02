La haute vallée de l’Eure n°3 Chartres Eure-et-Loir

vendredi 1 août 2025.

En VTC

28000 Chartres Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Distance : 27000.0

Depuis les étangs de Fontenay-sur-Eure, ce circuit familial vous fera découvrir les richesses de la vallée de l’Eure vous conduisant jusqu’au parc du château de Blanville.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef4998787db2/la-haute-vallee-de-leure-boucle-n3 +33 2 37 84 01 00

English : La haute vallée de l’Eure n°3

Running alongside the River Eure, between openfield and enclosures, this trail leads you through town and country, beginning at the mediaeval city of Chartres.

Deutsch : Chartres und das Eure-Tal Copie

Bei dieser Rundtour an der Eure zwischen offenem Gelände und eingefriedeten Gebieten entdecken Sie die Stadt und das Land von der mittelalterlichen Stadt Chartres aus ein.

Italiano :

Dagli stagni di Fontenay-sur-Eure, questo circuito per famiglie vi farà scoprire le ricchezze della valle dell’Eure, conducendovi al parco del castello di Blanville.

Español :

Desde los estanques de Fontenay-sur-Eure, este circuito familiar le hará descubrir las riquezas del valle del Eure, llevándole hasta el parque del castillo de Blanville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire