La Loire à Vélo, de Champtoceaux à Liré « Entre boire et histoire » Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Une boucle vélo de 22km au gré des paysages ligériens.
English :
A 22km cycling loop through the Loire countryside.
Deutsch :
Eine 22 km lange Radtour durch die Landschaften der Loire.
Italiano :
Un percorso ciclistico di 22 km attraverso i paesaggi della Valle della Loira.
Español :
Un bucle ciclista de 22 km por los paisajes del Valle del Loira.
