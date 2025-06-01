La Loire à Vélo, de Champtoceaux à Liré « Entre boire et histoire » Orée d’Anjou Maine-et-Loire

La Loire à Vélo, de Champtoceaux à Liré « Entre boire et histoire » Orée d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

La Loire à Vélo, de Champtoceaux à Liré « Entre boire et histoire »

La Loire à Vélo, de Champtoceaux à Liré « Entre boire et histoire » 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Une boucle vélo de 22km au gré des paysages ligériens.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

A 22km cycling loop through the Loire countryside.

Deutsch :

Eine 22 km lange Radtour durch die Landschaften der Loire.

Italiano :

Un percorso ciclistico di 22 km attraverso i paesaggi della Valle della Loira.

Español :

Un bucle ciclista de 22 km por los paisajes del Valle del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Anjou tourime