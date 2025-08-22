LA MALÈNE LE CIRQUE DES BAUMES La Canourgue Lozère

LA MALÈNE LE CIRQUE DES BAUMES Canoë Facile

LA MALÈNE LE CIRQUE DES BAUMES 48500 La Canourgue Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Découvrez les Gorges du Tarn au rythme de l’eau. Ce parcours de 9 km vous fera découvrir la plus belle partie des Gorges du Tarn. Vous partirez du village pittoresque de la Malène, traverserez la partie la plus étroites des Gorges du Tarn les Détroits, uniquement visibles de la rivière, naviguerez devant le hameau de La Croze situé sur la rive gauche du Tarn, jusqu’au Cirque des Baumes.

Facile

English :

Discover the Gorges du Tarn to the rhythm of the water. This 9 km route takes you through the most beautiful part of the Gorges du Tarn. Starting from the picturesque village of La Malène, you’ll cross the narrowest part of the Gorges du Tarn: the Détroits, only visible from the river, and sail past the hamlet of La Croze on the left bank of the Tarn, all the way to the Cirque des Baumes.

Deutsch :

Entdecken Sie die Gorges du Tarn im Rhythmus des Wassers. Diese 9 km lange Strecke führt Sie durch den schönsten Teil der Tarnschlucht. Sie starten im malerischen Dorf La Malène, durchqueren den engsten Teil der Tarnschlucht: die Détroits, die nur vom Fluss aus zu sehen sind, und fahren am Weiler La Croze vorbei, der sich am linken Ufer des Tarn befindet, bis zum Cirque des Baumes.

Italiano :

Scoprite le Gorges du Tarn al ritmo dell’acqua. Questo percorso di 9 km vi porterà attraverso la parte più bella delle Gorges du Tarn. Partirete dal pittoresco villaggio di La Malène, attraverserete la parte più stretta delle Gorges du Tarn: i Détroits, visibili solo dal fiume, passerete davanti al borgo di La Croze, sulla riva sinistra del Tarn, fino al Cirque des Baumes.

Español :

Descubra las Gargantas del Tarn al ritmo del agua. Esta ruta de 9 km te llevará por la parte más hermosa de las Gargantas del Tarn. Saldrás del pintoresco pueblo de La Malène, cruzarás la parte más estrecha de las Gargantas del Tarn: los Détroits, sólo visibles desde el río, navegarás por delante de la aldea de La Croze, en la orilla izquierda del Tarn, hasta el Circo de los Baumes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par CDT Lozère