La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne Bordeaux Gironde
La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne Bordeaux Gironde vendredi 1 mai 2026.
La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne Vélo de route Facile
La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 57500.0 Tarif :
Facile
http://www.tourisme-gironde.fr/ +33 5 56 52 61 40
English : La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne
Deutsch : La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne
Italiano :
Español : La piste Roger Lapébie à vélo de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine