La pointe de Beauduc Arles Bouches-du-Rhône

La pointe de Beauduc Parking de la plage de Beauduc 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Aller-retour entre mer et marais. Très belle balade en Camargue sur les digues, le sable et les dunes.

English :

Round trip between sea and marsh. Very nice walk in the Camargue on the sand and the dunes.

Deutsch :

Hin und zurück zwischen Meer und Sümpfen. Sehr schöne Wanderung in der Camargue auf den Deichen, dem Sand und den Dünen.

Italiano :

Viaggio di andata e ritorno tra mare e palude. Una bella passeggiata in Camargue sulle dighe, la sabbia e le dune.

Español :

Viaje de ida y vuelta entre el mar y el pantano. Muy bonito paseo en la Camarga por los diques, la arena y las dunas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-15 par Provence Tourisme