La promenade des Mauves et des moulins Meung-sur-Loire Loiret

La promenade des Mauves et des moulins 1 Rue Emmanuel Troulet 45130 Meung-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Suivez les Mauves, ces cours d’eau bordés de moulins qui traversent Meung-sur-Loire.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English : The Mauves and mills walk

Follow the Mauves, these streams lined with mills that cross Meung-sur-Loire.

Deutsch :

Folgen Sie den Mauves, den von Mühlen gesäumten Wasserläufen, die durch Meung-sur-Loire fließen.

Italiano :

Seguite le Mauves, i corsi d’acqua fiancheggiati da mulini che attraversano Meung-sur-Loire.

Español :

Siga los Mauves, las vías fluviales bordeadas de molinos que atraviesan Meung-sur-Loire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par SIT Centre-Val de Loire