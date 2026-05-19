Meung-sur-Loire

Les Grandes Tablées du Festiv’Halle

Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-08-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-17 2026-08-21

Des soirées conviviales, festives et gourmandes à partager tous ensemble !

Les commerçants de Meung-sur-Loire vous donnent rendez-vous pour les Grandes Tablées du Festiv’Halle Le principe ? Vous venez avec votre pique-nique. Ou vous composez votre repas chez les commerçants et restaurateurs de la ville. Puis tout le monde s’installe autour de la grande tablée pour profiter d’une soirée chaleureuse et festive ! Chaque soirée aura sa propre ambiance avec des animations différentes théâtre, concert, hypnose déambulatoire de table en table. En famille, entre amis, entre voisins ou même entre collègues, venez profiter des belles soirées d’été au cœur de Meung-sur-Loire ✨ .

Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire coeursdemeung@gmail.com

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English :

Convivial, festive and gourmet evenings to share together!

L’événement Les Grandes Tablées du Festiv’Halle Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE