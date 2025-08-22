La promenade Randonnée en Nord-Touraine Semblançay Indre-et-Loire
La promenade Randonnée en Nord-Touraine Semblançay Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La promenade Randonnée en Nord-Touraine A pieds
La promenade Randonnée en Nord-Touraine Parking de la salle des fêtes 37360 Semblançay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :
Le circuit de la promenade à Semblançay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église Saint-Martin et le château fort de Semblançay.
https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The walk Hiking in Nord-Touraine
The Semblançay walk is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming stroll, you’ll discover the Saint-Martin church and the Semblançay château.
Deutsch : Die Wanderung Wandern in der Nord-Touraine
Der Spaziergang in Semblançay ist mit dem Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieses reizvollen Spaziergangs entdecken Sie die Kirche Saint-Martin und die Festung von Semblançay.
Italiano :
Il sentiero Semblançay è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa di Saint-Martin e il castello fortificato di Semblançay.
Español : El paseo Senderismo en Nord-Touraine
El sendero de Semblançay está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia de Saint-Martin y el castillo fortificado de Semblançay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire