La promenade Randonnée en Nord-Touraine Semblançay Indre-et-Loire

La promenade Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La promenade Randonnée en Nord-Touraine Parking de la salle des fêtes 37360 Semblançay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Le circuit de la promenade à Semblançay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église Saint-Martin et le château fort de Semblançay.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The walk Hiking in Nord-Touraine

The Semblançay walk is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming stroll, you’ll discover the Saint-Martin church and the Semblançay château.

Deutsch : Die Wanderung Wandern in der Nord-Touraine

Der Spaziergang in Semblançay ist mit dem Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieses reizvollen Spaziergangs entdecken Sie die Kirche Saint-Martin und die Festung von Semblançay.

Italiano :

Il sentiero Semblançay è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa di Saint-Martin e il castello fortificato di Semblançay.

Español : El paseo Senderismo en Nord-Touraine

El sendero de Semblançay está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia de Saint-Martin y el castillo fortificado de Semblançay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire