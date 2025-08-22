La Roche Brûlée Hauts de Bienne Jura

La Roche Brûlée A pieds Difficulté moyenne

La Roche Brûlée Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Belvédère et site sonore qui offre un point de vue atypique sur la ville de Morez. Un site à voir et à écouter… Derrière vous, la forêt du Risoux.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/329640-la-roche-brulee +33 3 84 33 08 73

English :

Belvedere and sound site which offers an atypical point of view on the city of Morez. A site to see and to listen to… Behind you, the Risoux forest.

Deutsch :

Belvedere und Klangstätte, die einen atypischen Blick auf die Stadt Morez bietet. Ein Ort zum Sehen und Hören… Hinter Ihnen liegt der Wald von Risoux.

Italiano :

Belvedere e sito sonoro che offre un punto di vista atipico sulla città di Morez. Un sito da vedere e da ascoltare… Alle spalle, la foresta di Risoux.

Español :

Belvedere y sitio sonoro que ofrece un punto de vista atípico sobre la ciudad de Morez. Un sitio para ver y escuchar… A sus espaldas, el bosque de Risoux.

