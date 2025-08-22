La Route du Citron Menton Alpes-Maritimes

La Route du Citron

La Route du Citron 8 avenue Boyer 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Embarquez pour la ‘Route du Citron’, dévoilant les senteurs du citron de Menton et l’expertise des artisans locaux. Rencontrez les passionnés du ‘fruit d’or’ lors d’une dégustation de cet agrume unique, une expérience aux accents du Pays Mentonnais.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ +33 4 83 93 70 20

English : The Lemon Route

The Route du Citron/ The Lemon Path is an itinerary that will make you discover the lemon of Menton and the know-how of our producers and craftsmen. Meet the producers of the golden fruit , and enjoy this unique lemon and its derivatives!

Deutsch : Zitronen-Route

Die Route du Citron/Die Zitronenroute ist eine Route, auf der Sie die Zitrone von Menton und das Know-how unserer Erzeuger und Handwerker entdecken können. Begegnen Sie den Liebhabern der goldenen Frucht und genießen Sie diese einzigartige Zitrone und ihre Nebenprodukte!

Italiano :

La Route du Citron/ La Strada del limone è un itinerario che vi farà scoprire il limone di Mentone e il know-how dei nostri produttori e artigiani. Venite a conoscere gli appassionati del frutto d’oro e a gustare questo limone unico e i suoi derivati!

Español :

Embárquese en la Ruta del Limón y descubra los aromas de los limones de Menton y el saber hacer de los artesanos locales. Conozca a los apasionados de esta fruta de oro durante una degustación de este cítrico único, una experiencia con sabor a Menton.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme