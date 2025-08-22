La Vallée de la Masse Les Arques Lot

La Vallée de la Masse

La Vallée de la Masse 46250 Les Arques Lot Occitanie

Durée : 60 Distance : 11800.0 Tarif :

Entre patrimoine naturel et patrimoine bati, vous vous imprégnez de la Vallée de la Masse.

Un circuit étonnant où se cachent, derrière une végétation luxuriante, ponts de pierre, anciennes granges et fermes traditionnelles

English :

Between natural and built heritage, you’ll be able to immerse yourself in the Vallée de la Masse.

A surprising circuit where stone bridges, ancient barns and traditional farms hide behind lush vegetation

Deutsch :

Zwischen Natur- und Baukultur tauchen Sie in das Tal der Masse ein.

Eine erstaunliche Strecke, auf der sich hinter einer üppigen Vegetation Steinbrücken, alte Scheunen und traditionelle Bauernhöfe verbergen

Italiano :

Tra patrimonio naturale e costruito, potrete immergervi nella Vallée de la Masse.

È un percorso sorprendente dove ponti di pietra, vecchi fienili e fattorie tradizionali si nascondono dietro una vegetazione lussureggiante

Español :

Entre patrimonio natural y construido, podrá sumergirse en el Valle de la Masse.

Es un sorprendente sendero donde puentes de piedra, antiguos graneros y granjas tradicionales se esconden tras una exuberante vegetación

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot