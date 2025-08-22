Le Tour de Ladoux Les Arques Lot
Le Tour de Ladoux Les Arques Lot vendredi 1 mai 2026.
Le Tour de Ladoux
Le Tour de Ladoux 46250 Les Arques Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Depuis le bourg des Arques, village d’artistes abritant le musée Zadkine, partez entouré de monuments classés
English :
From the artists? village of Les Arques, home to the Zadkine Museum, set off surrounded by listed monuments
Deutsch :
Vom Künstlerdorf Les Arques aus, in dem das Zadkine-Museum untergebracht ist, können Sie sich auf den Weg machen, umgeben von denkmalgeschützten Gebäuden
Italiano :
Dal villaggio degli artisti di Les Arques, sede del museo Zadkine, si parte circondati da monumenti tutelati
Español :
Desde el pueblo de artistas de Les Arques, sede del museo Zadkine, parta rodeado de monumentos catalogados
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot