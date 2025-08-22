Le Tour de Ladoux Les Arques Lot

Le Tour de Ladoux

Le Tour de Ladoux 46250 Les Arques Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Depuis le bourg des Arques, village d’artistes abritant le musée Zadkine, partez entouré de monuments classés

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the artists? village of Les Arques, home to the Zadkine Museum, set off surrounded by listed monuments

Deutsch :

Vom Künstlerdorf Les Arques aus, in dem das Zadkine-Museum untergebracht ist, können Sie sich auf den Weg machen, umgeben von denkmalgeschützten Gebäuden

Italiano :

Dal villaggio degli artisti di Les Arques, sede del museo Zadkine, si parte circondati da monumenti tutelati

Español :

Desde el pueblo de artistas de Les Arques, sede del museo Zadkine, parta rodeado de monumentos catalogados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot