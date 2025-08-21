La Vallée du Cusancin Baume-les-Dames Doubs
La Vallée du Cusancin Baume-les-Dames Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Vallée du Cusancin Vélo de route Difficulté moyenne
La Vallée du Cusancin Place de la République 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 26500.0 Tarif :
La Vallée du Cusancin, à la découverte des Sources Bleue et Verte. 26,5 km Difficulté moyenne (côte de Lomont-sur-Crête). Départ Baume-les-Dames.
Difficulté moyenne
https://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98
English :
The Cusancin Valley, to discover the Blue and Green Springs. 26,5 km Difficulty: medium (hill of Lomont-sur-Crête). Departure Baume-les-Dames.
Deutsch :
Das Cusancin-Tal, auf Entdeckungsreise zu den Quellen Sources Bleue und Verte. 26,5 km Schwierigkeitsgrad: mittel (Küste von Lomont-sur-Crête). Start: Baume-les-Dames.
Italiano :
La valle di Cusancin, alla scoperta delle sorgenti blu e verdi. 26,5 km Difficoltà: media (côte de Lomont-sur-Crête). Partenza: Baume-les-Dames.
Español :
El valle de Cusancin, descubriendo las fuentes Azul y Verde. 26,5 km Dificultad: media (côte de Lomont-sur-Crête). Salida: Baume-les-Dames.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data