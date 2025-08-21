La Vallée du Cusancin Baume-les-Dames Doubs

La Vallée du Cusancin Vélo de route Difficulté moyenne

La Vallée du Cusancin Place de la République 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 26500.0 Tarif :

La Vallée du Cusancin, à la découverte des Sources Bleue et Verte. 26,5 km Difficulté moyenne (côte de Lomont-sur-Crête). Départ Baume-les-Dames.

https://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

The Cusancin Valley, to discover the Blue and Green Springs. 26,5 km Difficulty: medium (hill of Lomont-sur-Crête). Departure Baume-les-Dames.

Deutsch :

Das Cusancin-Tal, auf Entdeckungsreise zu den Quellen Sources Bleue und Verte. 26,5 km Schwierigkeitsgrad: mittel (Küste von Lomont-sur-Crête). Start: Baume-les-Dames.

Italiano :

La valle di Cusancin, alla scoperta delle sorgenti blu e verdi. 26,5 km Difficoltà: media (côte de Lomont-sur-Crête). Partenza: Baume-les-Dames.

Español :

El valle de Cusancin, descubriendo las fuentes Azul y Verde. 26,5 km Dificultad: media (côte de Lomont-sur-Crête). Salida: Baume-les-Dames.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data