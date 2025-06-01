La Vallée du Doubs Baume-les-Dames Doubs

Cette randonnée de 20 km au départ de Baume les Dames vous invite à la découverte des crêtes de Baume les Dames et de la vallée du Doubs.

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

This 20 km hike from Baume les Dames invites you to discover the crests of Baume les Dames and the Doubs valley.

Deutsch :

Diese 20 km lange Wanderung von Baume les Dames aus lädt Sie dazu ein, die Bergkämme von Baume les Dames und das Tal des Doubs zu entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata di 20 km, con partenza da Baume les Dames, invita a scoprire le cime di Baume les Dames e la valle del Doubs.

Español :

Este paseo de 20 km, con salida en Baume les Dames, le invita a descubrir las cumbres de Baume les Dames y el valle del Doubs.

