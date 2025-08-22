La Vélosud de Pau à Lourdes Pau Pyrénées-Atlantiques

La Vélosud de Pau à Lourdes Vélo de route Difficile

La Vélosud de Pau à Lourdes Place royale 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 50000.0 Tarif :

Toujours en compagnie du gave de Pau, l’itinéraire assure le lien entre Béarn et Bigorre, de Pau à Lourdes. Après une dizaine de kilomètres en bord de fleuve sur un cheminement dédié aux deux-roues, la V81 emprunte petites routes et voies vertes pour profiter des atouts de la plaine de Nay.

Difficile

English : La Vélosud de Pau à Lourdes

From Pau to Lourdes, the route continues up the Gave de Pau, from the Pyrénées-Atlantiques province to the gates of the Hautes-Pyrénées, or from Béarn to Bigorre. Leaving the Pau conurbation is comfortable, because you will start by strolling about ten kilometers in the countryside along the river.

Deutsch : La Vélosud de Pau à Lourdes

Immer in Begleitung des Gave de Pau stellt die Route die Verbindung zwischen Béarn und Bigorre her, von Pau bis Lourdes. Nach etwa zehn Kilometern am Flussufer auf einem für Zweiräder vorgesehenen Weg führt die V81 über kleine Straßen und grüne Wege, um die Vorzüge der Ebene von Nay zu genießen.

Italiano :

Sempre in compagnia del Gave de Pau, l’itinerario costituisce un collegamento tra Béarn e Bigorre, da Pau a Lourdes. Dopo una decina di chilometri lungo il fiume su un percorso dedicato alle due ruote, la V81 imbocca piccole strade e greenways per sfruttare le risorse della piana di Nay.

Español : La Vélosud de Pau à Lourdes

De Pau a Lourdes, la ruta continúa subiendo por el Gave de Pau, desde el departamento de los Pirineos Atlánticos hasta las puertas de los Altos Pirineos, o desde Béarn hasta Bigorre. Salir de la aglomeración de Pau es cómodo, porque empezarás paseando unos 10 kms en plena naturaleza junto al rio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine