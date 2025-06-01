La Voie Bressane en BFC Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Durée : Distance : 73000.0 Tarif :

Découvrez la Voie Bressane, un itinéraire vélo de Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier, ponctué de paysages pittoresques et de sites historiques.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/voie-bressane

English :

Discover the Voie Bressane, a cycling route from Chalon-sur-Saône to Lons-le-Saunier, dotted with picturesque landscapes and historic sites.

Deutsch :

Entdecken Sie die Voie Bressane, eine Fahrradroute von Chalon-sur-Saône nach Lons-le-Saunier, die von malerischen Landschaften und historischen Stätten geprägt ist.

Italiano :

Scoprite la Voie Bressane, un percorso ciclistico da Chalon-sur-Saône a Lons-le-Saunier, costellato di paesaggi pittoreschi e siti storici.

Español :

Descubra la Voie Bressane, una ruta ciclista de Chalon-sur-Saône a Lons-le-Saunier, salpicada de paisajes pintorescos y lugares históricos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data