La voie verte de Pau à Narcastet Pau Pyrénées-Atlantiques

La voie verte de Pau à Narcastet 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Aux portes de la ville, voici l’opportunité d’une immersion directe en nature sur les berges du gave de Pau. Une balade à vélo pour tous, à l’ombre des saules et platanes de la ripisylve, en quête de fraîcheur descendue des Pyrénées, sur un itinéraire totalement dédié aux vélos et piétons.

English : La voie verte de Pau à Narcastet

At the gates of the city, here is the opportunity for a direct immersion in nature on the banks of the Gave de Pau. A bike ride for all, in the shade of the willows and plane trees of the riparian zone, in search of freshness coming down from the Pyrenees, on an itinerary totally dedicated to bikes and pedestrians.

Deutsch : La voie verte de Pau à Narcastet

Vor den Toren der Stadt bietet sich hier die Gelegenheit, an den Ufern des Gave de Pau direkt in die Natur einzutauchen. Eine Fahrradtour für alle, im Schatten der Weiden und Platanen des Flussufers, auf der Suche nach der Frische der Pyrenäen, auf einer Strecke, die vollständig für Fahrräder und Fußgänger bestimmt ist.

Italiano :

Alle porte della città, ecco l’opportunità di immergersi nella natura sulle rive del Gave de Pau. Una pedalata per tutti, all’ombra dei salici e dei platani della riva del fiume, alla ricerca della freschezza che scende dai Pirenei, su un percorso totalmente dedicato a bici e pedoni.

Español : La voie verte de Pau à Narcastet

A las puertas de la ciudad, aquí tiene la oportunidad de sumergirse en la naturaleza a orillas del Gave de Pau. Un paseo en bicicleta para todos, a la sombra de los sauces y los plátanos de la ribera, en busca del frescor que baja de los Pirineos, en un recorrido totalmente dedicado a las bicicletas y a los peatones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine