Lac de la Gourde Canet-de-Salars Aveyron

Lac de la Gourde Canet-de-Salars Aveyron vendredi 1 août 2025.

Lac de la Gourde

Lac de la Gourde 12290 Canet-de-Salars Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

C’est un petit lac sauvage entouré de bois classé en 2nde catégorie .Il se pêche du bord, cinq pontons ont été aménagés en bord de lac pour faciliter l’accès aux pêcheurs.

English :

It is a small wild lake surrounded by woods, classified as 2nd category, and can be fished from the shore, five pontoons have been built on the edge of the lake to facilitate access for fishermen.

Deutsch :

Es handelt sich um einen kleinen, wilden See, der von Wäldern umgeben ist und in der zweiten Kategorie eingestuft wurde.

Italiano :

Si tratta di un piccolo lago selvaggio circondato da boschi, classificato come lago di 2a categoria, che può essere pescato dalla riva; per facilitare l’accesso ai pescatori sono stati costruiti cinque pontili sul bordo del lago.

Español :

Es un lago pequeño y salvaje rodeado de bosques, clasificado como lago de 2ª categoría, y se puede pescar desde la orilla; se han construido cinco pontones en la orilla del lago para facilitar el acceso a los pescadores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-20 par ADT Aveyron