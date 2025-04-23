L’Aisne à vélo les collines du Laonnois Laon Aisne

Au départ de Laon la médiévale, qu’il faut absolument visiter, une balade à travers les collines qui offrent mille surprises églises romanes, villages préservés, lavoirs et étonnants vendangeoirs.

English : L’Aisne à vélo les collines du Laonnois

Starting from Laon la médiévale, which is a must to visit, a walk through the hills that offer a thousand surprises: Romanesque churches, preserved villages, wash houses and astonishing grape harvesters.

Deutsch : L’Aisne à vélo les collines du Laonnois

Ausgehend vom mittelalterlichen Laon, das man unbedingt besichtigen sollte, führt eine Wanderung durch die Hügel, die tausend Überraschungen bieten: romanische Kirchen, erhaltene Dörfer, Waschplätze und erstaunliche Weinkeltereien.

Italiano :

Partendo dalla medievale Laon, assolutamente da vedere, una passeggiata tra le colline che riservano mille sorprese: chiese romaniche, villaggi conservati, lavatoi e sorprendenti cantine.

Español : L’Aisne à vélo les collines du Laonnois

Partiendo de la medieval Laon, de visita obligada, un paseo por las colinas que ofrecen mil sorpresas: iglesias románicas, pueblos conservados, lavaderos y sorprendentes bodegas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France