L’Aisne à vélo sur les pas des mousquetaires Villers-Cotterêts Aisne

L’Aisne à vélo sur les pas des mousquetaires En VTC

L’Aisne à vélo sur les pas des mousquetaires parking du grand bosquet 02600 Villers-Cotterêts Aisne Hauts-de-France

À travers l’exceptionnelle forêt de Retz où François 1er fit bâtir un château de chasse, ce parcours jalonné par l’abbaye de Longpont vous permettra de découvrir de beaux villages Valois et l’historique cité de La Ferté-Milon.

English :

Through the exceptional forest of Retz where François 1st had a hunting castle built, this route, marked out by the Longpont abbey, will allow you to discover beautiful Valois villages and the historic town of La Ferté-Milon.

Deutsch :

Durch den außergewöhnlichen Wald von Retz, in dem Franz I. ein Jagdschloss errichten ließ, führt Sie diese Route, die von der Abtei von Longpont markiert wird, zu schönen Valois-Dörfern und der historischen Stadt La Ferté-Milon.

Italiano :

Attraverso l’eccezionale foresta di Retz, dove Francesco I costruì un castello di caccia, questo percorso, delimitato dall’abbazia di Longpont, vi permetterà di scoprire splendidi villaggi valois e la storica città di La Ferté-Milon.

Español :

A través del excepcional bosque de Retz, donde Francisco I construyó un castillo de caza, esta ruta, jalonada por la abadía de Longpont, le permitirá descubrir bellos pueblos valois y la histórica ciudad de La Ferté-Milon.

