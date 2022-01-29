L’Aveyron au Moulin de Bourran (lâchers de truites) Rodez Aveyron

Rivière de taille moyenne à proximité de Rodez

 

English :

Medium-sized river near Rodez

Deutsch :

Mittelgroße Flüsse in der Nähe von Rodez

Italiano :

Fiume di medie dimensioni vicino a Rodez

Español :

Río de tamaño medio cerca de Rodez

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron