L’Aveyron au Moulin de Bourran (lâchers de truites) Rodez Aveyron

Rivière de taille moyenne à proximité de Rodez

English :

Medium-sized river near Rodez

Deutsch :

Mittelgroße Flüsse in der Nähe von Rodez

Italiano :

Fiume di medie dimensioni vicino a Rodez

Español :

Río de tamaño medio cerca de Rodez

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-29 par ADT Aveyron