Le Béas, balade vers le lac du Laou Barbaste Lot-et-Garonne

Le Béas, balade vers le lac du Laou En VTT Facile

Le Béas, balade vers le lac du Laou 47230 Barbaste Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

La forêt landaise dans toute sa diversité, chênes, quelques chênes liège, plantations de pins, pistes sableuses ou sablonneuses et une petite vallée ou coule le ruisseau qui a donné son nom au hameau.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Béas, balade vers le lac du Laou

The Landes forest in all its diversity, oaks, some cork oaks, pine plantations, sandy or sandy tracks and a small valley where flows the stream that gave its name to the hamlet.

Deutsch : Le Béas, balade vers le lac du Laou

Der Wald der Landes in seiner ganzen Vielfalt, Eichen, einige Korkeichen, Kiefernplantagen, sandige oder sandige Pisten und ein kleines Tal, in dem der Bach fließt, der dem Weiler seinen Namen gegeben hat.

Italiano :

La foresta delle Landes in tutta la sua diversità, querce, qualche sughera, piantagioni di pini, sentieri sabbiosi e una piccola valle dove scorre il torrente che ha dato il nome alla frazione.

Español : Le Béas, balade vers le lac du Laou

El bosque de las Landas en toda su diversidad, encinas, algunos alcornoques, plantaciones de pinos, pistas de arena y un pequeño valle por el que discurre el arroyo que dio nombre a la aldea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine