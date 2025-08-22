Le château de Coucy à VTT Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Le château de Coucy à VTT En VTT

Le château de Coucy à VTT Descente au pied des remparts par la porte de Soissons (office de tourisme) de Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Hauts-de-France

Sur le plateau de Coucy, en éperon au-dessus de la vallée de l’Ailette, se dressent les vestiges de ce qui fut la plus grand forteresse d’Europe. Ce circuit VTT, praticable par tous les temps, offre un succession de points de vue sur le château, la campagne et la forêt environnantes.

On the plateau of Coucy, on a spur above the Ailette valley, stand the remains of what was the largest fortress in Europe. This mountain bike trail, practicable in all weathers, offers a succession of viewpoints on the castle, the countryside and the surrounding forest.

Auf dem Plateau von Coucy, das wie ein Sporn über dem Tal der Ailette liegt, erheben sich die Überreste der einst größten Festung Europas. Diese Mountainbike-Tour, die bei jedem Wetter befahrbar ist, bietet eine Reihe von Aussichtspunkten auf die Burg, die umliegende Landschaft und den Wald.

Sull’altopiano di Coucy, su uno sperone che sovrasta la valle dell’Ailette, si trovano i resti di quella che un tempo era la più grande fortezza d’Europa. Questo percorso per mountain bike, adatto a tutte le stagioni, offre una successione di viste sul castello, sulla campagna e sulla foresta circostante.

En la meseta de Coucy, en un espolón sobre el valle del Ailette, se alzan los restos de la que fue la mayor fortaleza de Europa. Este sendero de bicicleta de montaña para todo tipo de clima ofrece una sucesión de vistas del castillo, el campo y el bosque circundante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-17 par Agence Aisne Tourisme