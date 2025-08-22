Le Chemin Bleu Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Le Chemin Bleu Combrée

Le Chemin Bleu Combrée 49420 Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 13000.0

Dans les pas des Perreyeux, empruntez le Chemin Bleu à Combrée et partez à la découverte du patrimoine minier et ses paysages à proximité de la vallée du Misengrain.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-le-chemin-bleu-a-combree-ombree-danjou-fr-2656172/ +33 2 41 92 86 83

English :

In the footsteps of Les Perreyeux, take the Chemin Bleu to Combrée and discover the mining heritage and its landscapes near the Misengrain valley.

Deutsch :

Folgen Sie in den Fußstapfen der Perreyeux dem Chemin Bleu in Combrée und entdecken Sie das Bergbauerbe und seine Landschaften in der Nähe des Misengrain-Tals.

Italiano :

Seguendo le orme della famiglia Perreyeux, percorrete il Chemin Bleu a Combrée e scoprite il patrimonio minerario e i suoi paesaggi vicino alla valle del Misengrain.

Español :

Siguiendo los pasos de la familia Perreyeux, tome el Chemin Bleu en Combrée y descubra el patrimonio minero y sus paisajes cerca del valle de Misengrain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime