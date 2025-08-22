Le Chemin d’Arles Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle Arles Bouches-du-Rhône

Le Chemin d’Arles Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle

Le Chemin d'Arles Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
1 rue Pierre Renaudel
13200 Arles
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Via Tolosana, également appelée chemin d’Arles, est l’une des principales voies françaises menant à Saint-Jacques de Compostelle. Ce parcours de 6,5 km vous fait découvrir les monuments romains et romans, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

http://www.arlestourisme.com/ +33 4 90 18 41 20

English :

The Via Tolosana, also known as the Chemin d’Arles, is one of the main French routes to Santiago de Compostela. The 6.5 km route takes you past Roman and Romanesque monuments listed as UNESCO World Heritage sites.

Deutsch :

Die Via Tolosana, auch Chemin d’Arles genannt, ist einer der wichtigsten französischen Wege nach Santiago de Compostela. Die 6,5 km lange Strecke führt Sie an römischen und romanischen Denkmälern vorbei, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Italiano :

La Via Tolosana, nota anche come Chemin d’Arles, è uno dei principali itinerari francesi verso Santiago de Compostela. L’itinerario, lungo 6,5 km, tocca i monumenti romani e romanici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Español :

La Vía Tolosana, también conocida como Camino de Arles, es una de las principales rutas francesas hacia Santiago de Compostela. La ruta de 6,5 km recorre los monumentos romanos y románicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-06 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Arles