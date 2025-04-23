Le chemin vert Laon Aisne

Le chemin vert Laon Aisne vendredi 1 août 2025.

Le chemin vert A pieds

Le chemin vert En face de l’école d’Ardon, partir au niveau de la palissade 02000 Laon Aisne Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5600.0 Tarif :

Du faubourg d’Ardon, autrefois connu pour ses bains publics, parcourez la campagne et le petit marais d’Ardon, tout en profitant de beaux points de vue sur la cité médiévale. Situé au pied de la butte de Laon, ce circuit a été réalisé par les élèves de l’école primaire d’Ardon, dans le cadre de l’opération Un chemin, une école à l’initiative de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

English : Le chemin vert

From the faubourg d’Ardon, once known for its public baths, wander through the countryside and the small Ardon marshes, while enjoying beautiful views of the medieval town. Situated at the foot of the Laon hill, this circuit was created by the pupils of the Ardon primary school, as part of the « Un chemin, une école » (One path, one school) operation initiated by the Fédération Française de Randonnée Pédestre (French Hiking Federation).

Deutsch : Le chemin vert

Vom Vorort Ardon aus, der früher für seine öffentlichen Bäder bekannt war, durchstreifen Sie die Landschaft und das kleine Moor von Ardon und genießen Sie dabei schöne Ausblicke auf die mittelalterliche Stadt. Dieser am Fuße des Hügels von Laon gelegene Rundweg wurde von den Schülern der Grundschule von Ardon im Rahmen der Aktion « Ein Weg, eine Schule » auf Initiative der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) angelegt.

Italiano :

Dal sobborgo di Ardon, un tempo noto per i suoi bagni pubblici, si cammina attraverso la campagna e le piccole paludi di Ardon, godendo di splendide viste sulla città medievale. Situato ai piedi della collina di Laon, questo circuito è stato realizzato dagli alunni della scuola elementare di Ardon, nell’ambito dell’operazione « Un sentiero, una scuola » su iniziativa della Federazione francese delle escursioni pedonali.

Español : Le chemin vert

Desde el suburbio de Ardon, antaño conocido por sus baños públicos, camine por la campiña y las pequeñas marismas de Ardon, mientras disfruta de hermosas vistas de la ciudad medieval. Situado al pie de la colina de Laon, este circuito fue creado por los alumnos de la escuela primaria de Ardon, en el marco de la operación « Un camino, una escuela » a iniciativa de la Federación Francesa de Excursiones Peatonales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France