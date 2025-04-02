Le circuit de la Schierlach Haguenau Bas-Rhin

Le circuit de la Schierlach Haguenau Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Le circuit de la Schierlach

Le circuit de la Schierlach Route de Schwabwiller 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 105 Distance : 7000.0 Tarif :

Ce circuit au fil de l’eau vous invite à (re)découvrir la Forêt d’Exception® de Haguenau au gré des saisons profitez tout au long de l’année d’une flore variée, parmi des paysages qui varient entre feuillus et résineux, au coeur de jeunes ou de plus anciens peuplements.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

This river circuit invites you to (re)discover the Forêt d’Exception® of Haguenau according to the seasons: take advantage all year round of a varied flora, among landscapes that vary between deciduous and coniferous trees, in the heart of young or older stands.

Deutsch :

Dieser Rundgang entlang des Wassers lädt Sie dazu ein, den Forêt d’Exception® de Haguenau im Wechsel der Jahreszeiten (wieder) zu entdecken: Genießen Sie das ganze Jahr über eine vielfältige Flora, inmitten von Landschaften, die zwischen Laub- und Nadelbäumen variieren, inmitten von jungen oder älteren Beständen.

Italiano :

Questo circuito lungo l’acqua vi invita a (ri)scoprire la Foresta Eccezionale di Haguenau® a seconda delle stagioni: godetevi una varietà di flora durante tutto l’anno, tra paesaggi che variano tra latifoglie e conifere, nel cuore di popolamenti giovani o più vecchi.

Español :

Este circuito a lo largo del agua le invita a (re)descubrir el Bosque Excepcional de Haguenau® según las estaciones: disfrute de una flora variada durante todo el año, entre paisajes que varían entre árboles caducifolios y coníferas, en el corazón de rodales jóvenes o más viejos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace