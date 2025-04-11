Le circuit des châteaux Randonnée en Nord-Touraine Semblançay Indre-et-Loire

Le circuit des châteaux à Semblançay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église Saint-Martin, le château du Grand Launay et le château fort de Semblançay.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The castle circuit Hiking in Nord-Touraine

The Semblançay castles circuit is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the church of Saint-Martin, the Château du Grand Launay and the Château Fort de Semblançay.

Deutsch : Der Burgrundweg Wandern in der Nord-Touraine

Die Schlösserroute in Semblançay trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Kirche Saint-Martin, das Schloss Grand Launay und die Festung von Semblançay.

Italiano :

Il sentiero dei castelli di Semblançay è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa di Saint-Martin, il castello del Grand Launay e il castello fortificato di Semblançay.

Español : El circuito de los castillos Senderismo en Nord-Touraine

El sendero de los castillos de Semblançay está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia de Saint-Martin, el castillo de Grand Launay y el castillo fortificado de Semblançay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire