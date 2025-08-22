Le circuit des étangs Randonnée en Nord-Touraine Semblançay Indre-et-Loire

Le circuit des étangs Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le circuit des étangs Randonnée en Nord-Touraine Parking de la salle des fêtes 37360 Semblançay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 330 Distance : 20200.0 Tarif :

Le circuit des étangs à Semblançay est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez plusieurs étangs communaux, l’église Saint-Martin, la chapelle de l’Hôpitau et le château fort de Semblançay.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The circuit of the ponds Hiking in Nord-Touraine

The circuit des étangs in Semblançay is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover several communal ponds, the Saint-Martin church, the Hôpitau chapel and the Semblançay fortified castle.

Deutsch : Der Rundgang der Teiche Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg der Teiche in Semblançay trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie mehrere kommunale Teiche, die Kirche Saint-Martin, die Kapelle Hôpitau und die Festung von Semblançay.

Italiano :

Il sentiero degli stagni di Semblançay è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete diversi stagni comunali, la chiesa di Saint-Martin, la cappella di Hôpitau e il castello fortificato di Semblançay.

Español : El circuito de los estanques Senderismo en Nord-Touraine

El Sendero de los Estanques de Semblançay está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá varios estanques comunales, la iglesia de Saint-Martin, la capilla de Hôpitau y el castillo fortificado de Semblançay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire