Le Cochet Les Belleville Savoie
Le Cochet Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le Cochet
Le Cochet Le Châtelard 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Après un passage boisé, le sentier traverse un éboulis. Depuis le Cochet, la vue est splendide sur Saint Martin de Belleville et ses hameaux.
+33 4 79 00 73 00
English : Le Cochet
This hike takes you through woodland and through a mass of fallen rocks. The view from the Cochet over Saint Martin de Belleville and the surrounding villages is breathtaking.
Deutsch : Le Cochet
Nach einem aufgeforsteten Durchgang überquert der Pfad einen Geröll. Vom Cochet ist der Blick auf Saint Martin de Belleville und seine Weiler fabelhaft.
Italiano :
Dopo un tratto boscoso, il sentiero attraversa un pendio ghiaioso. Dal Cochet si gode di una splendida vista su Saint Martin de Belleville e le sue frazioni.
Español : Le Cochet
Tras un tramo boscoso, el sendero atraviesa una pendiente de pedregal. Desde el Cochet, hay una espléndida vista de Saint Martin de Belleville y sus aldeas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme