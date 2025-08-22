Le Cochet Les Belleville Savoie

Le Cochet

Le Cochet Le Châtelard 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après un passage boisé, le sentier traverse un éboulis. Depuis le Cochet, la vue est splendide sur Saint Martin de Belleville et ses hameaux.

+33 4 79 00 73 00

English : Le Cochet

This hike takes you through woodland and through a mass of fallen rocks. The view from the Cochet over Saint Martin de Belleville and the surrounding villages is breathtaking.

Deutsch : Le Cochet

Nach einem aufgeforsteten Durchgang überquert der Pfad einen Geröll. Vom Cochet ist der Blick auf Saint Martin de Belleville und seine Weiler fabelhaft.

Italiano :

Dopo un tratto boscoso, il sentiero attraversa un pendio ghiaioso. Dal Cochet si gode di una splendida vista su Saint Martin de Belleville e le sue frazioni.

Español : Le Cochet

Tras un tramo boscoso, el sendero atraviesa una pendiente de pedregal. Desde el Cochet, hay una espléndida vista de Saint Martin de Belleville y sus aldeas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme