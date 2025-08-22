Le fourneau de Condé Mesnils-sur-Iton Eure

Le fourneau de Condé

Le fourneau de Condé parking de l’espace du Fourneau 27160 Mesnils-sur-Iton Eure Normandie

Durée : 105 Distance : 5600.0 Tarif :

Ce circuit était autrefois baptisé “circuit de la vallée et de l’étang”. Depuis 2016, la rivière Iton a retrouvé son lit originel et l’étang a disparu. Ce circuit fait le tour de l’espace naturel du Fourneau de Condé-sur-Iton puis explore les hameaux et bois du village. L’occasion de découvrir les deux châteaux et la maison du poète chilien Pablo Neruda.

http://www.normandie-sud-tourisme.fr/ +33 2 32 32 17 17

English : Le fourneau de Condé

This circuit was formerly called circuit of the valley and the pond . Since 2016, the Iton river has found its original bed and the pond has disappeared. This circuit goes around the natural area of the Fourneau de Condé-sur-Iton and then explores the hamlets and woods of the village. The opportunity to discover the two castles and the house of the Chilean poet Pablo Neruda.

Deutsch :

Dieser Rundweg wurde früher als Tal- und Teichrundweg bezeichnet. Seit 2016 hat der Fluss Iton wieder sein ursprüngliches Bett und der Teich ist verschwunden. Dieser Rundweg führt um den Naturraum Fourneau de Condé-sur-Iton und erkundet dann die Weiler und Wälder des Dorfes. Bei dieser Gelegenheit können Sie die beiden Schlösser und das Haus des chilenischen Dichters Pablo Neruda entdecken.

Italiano :

Questo percorso era noto in passato come percorso della valle e dello stagno . Dal 2016, il fiume Iton è tornato al suo letto originale e lo stagno è scomparso. Questo circuito gira intorno all’area naturale del Fourneau de Condé-sur-Iton e poi esplora le frazioni e i boschi del villaggio. È un’occasione per scoprire i due castelli e la casa del poeta cileno Pablo Neruda.

Español :

Esta ruta era conocida antiguamente como la ruta del valle y el estanque . Desde 2016, el río Iton ha vuelto a su cauce original y el estanque ha desaparecido. Este circuito recorre el espacio natural del Fourneau de Condé-sur-Iton y luego explora las aldeas y los bosques del pueblo. Es una oportunidad para descubrir los dos castillos y la casa del poeta chileno Pablo Neruda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme