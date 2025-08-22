Le Lac des Vergnes Sousceyrac-en-Quercy Lot
Le Lac des Vergnes Sousceyrac-en-Quercy Lot vendredi 1 mai 2026.
Le Lac des Vergnes
Le Lac des Vergnes Comiac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : 180 Distance : 11300.0 Tarif :
Le sentier est l’occasion de rencontrer des témoignages touchants du petit patrimoine rural , puits, ponts et croix de chemin .
La vallée de la Cère et ses affluents abritent un réseau hydrographique d’une exceptionnelle richesse
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The trail is an opportunity to encounter touching examples of small-scale rural heritage, including wells, bridges and wayside crosses.
The Ce?re valley and its tributaries are home to an exceptionally rich hydrographic network
Deutsch :
Auf dem Weg begegnet man rührenden Zeugnissen des kleinen ländlichen Erbes , Brunnen, Brücken und Wegkreuzen.
Das Tal der Ce?re und seine Nebenflüsse beherbergen ein außergewöhnlich reiches hydrographisches Netz
Italiano :
Il percorso è un’opportunità per imbattersi in esempi toccanti di patrimonio rurale su piccola scala, tra cui pozzi, ponti e croci di strada.
La valle del Ce?re e i suoi affluenti ospitano una rete di corsi d’acqua eccezionalmente ricca
Español :
El sendero es una oportunidad para conocer ejemplos conmovedores del patrimonio rural a pequeña escala, como pozos, puentes y cruces de caminos.
El valle del Ce?re y sus afluentes albergan una red de cursos de agua excepcionalmente rica
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot