Les Hauts de Sousceyrac Sousceyrac-en-Quercy Lot

Les Hauts de Sousceyrac

Les Hauts de Sousceyrac Sousceyrac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie

Durée : 165 Distance : 9500.0 Tarif :

Ce sentier permet de découvrir les charmes du paysage du Ségala.Il côtoie ruisseaux , sous- bois et hameaux perdus ou le temps semble s’être arrêté .

Au cœur du Haut Ségala lotois, Sousceyrac, rude et fière cité féodale durant le Moyen Age a conservé les témoignages de son passé

English :

This trail takes you through the charms of the Ségala landscape, past streams, undergrowth and lost hamlets where time seems to stand still.

In the heart of the Lot’s Haut Se?gala, Sousceyrac, a rugged and proud feudal town in the Middle Ages, has preserved traces of its past

Deutsch :

Dieser Weg führt Sie durch die reizvolle Landschaft des Ségala, vorbei an Bächen, Wäldern und verlorenen Dörfern, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Im Herzen des Haut Se?gala Lotois liegt Sousceyrac, eine im Mittelalter raue und stolze Feudalstadt, die die Zeugnisse ihrer Vergangenheit bewahrt hat

Italiano :

Questo percorso si snoda attraverso il fascino del paesaggio di Ségala, tra ruscelli, sottobosco e borghi sperduti dove il tempo sembra essersi fermato.

Nel cuore dell’Alta Gala del Lot, Sousceyrac, aspra e fiera città feudale del Medioevo, ha conservato le tracce del suo passato

Español :

Este sendero le llevará a través de los encantos del paisaje de Ségala, entre arroyos, maleza y aldeas perdidas donde el tiempo parece haberse detenido.

En el corazón de la Alta Ségala del Lot, Sousceyrac, ciudad feudal agreste y orgullosa en la Edad Media, conserva vestigios de su pasado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot