Le sentier du lac des Pescofis Sousceyrac-en-Quercy Lot

Le sentier du lac des Pescofis

Le sentier du lac des Pescofis 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie

Emprunter ce sentier est l’occasion de découvrir toutes les richesses de la forêt et son histoire.

Ludique et éducative, la forêt de la Luzette se visite avec une application mobile. Sur les 250 hectares de la forêt de Sousceyrac-en-Quercy, un sentier illustre la diversité végétale et animale qui vit ici et décrit les méthodes de sylviculture permettant une régénération naturelle de la forêt. 3 circuits faciles, adaptés aux familles sont accessibles.

English : Le sentier du lac des Pescofis

Taking this trail is an opportunity to discover all the riches of the forest and its history

Fun and educational, the forest of La Luzette can be visited with a mobile application. On the 250 hectares of the forest of Sousceyrac-en-Quercy, a trail illustrates the plant and animal diversity that lives here and describes the silviculture methods that allow the natural regeneration of the forest. 3 easy circuits, adapted to families are accessible.

Deutsch :

Wenn Sie diesen Pfad beschreiten, haben Sie die Gelegenheit, alle Reichtümer des Waldes und seine Geschichte zu entdecken

Der Wald von La Luzette ist spielerisch und lehrreich und kann mit einer mobilen Anwendung besucht werden. Auf den 250 Hektar des Waldes von Sousceyrac-en-Quercy veranschaulicht ein Pfad die Vielfalt der hier lebenden Pflanzen und Tiere und beschreibt die Methoden der Forstwirtschaft, die eine natürliche Regeneration des Waldes ermöglichen. es sind 3 leichte, familienfreundliche Rundwege zugänglich.

Italiano :

Seguire questo sentiero è un’occasione per scoprire la ricchezza della foresta e la sua storia

Divertente ed educativa, la foresta di Luzette può essere visitata con un’applicazione mobile. Sui 250 ettari della foresta di Sousceyrac-en-Quercy, un sentiero illustra la diversità di piante e animali che vivono qui e descrive i metodi di silvicoltura che permettono la rigenerazione naturale della foresta. sono disponibili 3 percorsi facili e adatti alle famiglie.

Español :

Seguir este sendero es una oportunidad para descubrir la riqueza del bosque y su historia

Divertido y educativo, el bosque de Luzette se puede visitar con una aplicación móvil. En las 250 hectáreas del bosque de Sousceyrac-en-Quercy, un sendero ilustra la diversidad de plantas y animales que viven aquí y describe los métodos de silvicultura que permiten la regeneración natural del bosque. hay 3 rutas fáciles y familiares disponibles.

