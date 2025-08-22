Les Vieux Chemins d’Auvergne Sousceyrac-en-Quercy Lot
Les Vieux Chemins d’Auvergne Sousceyrac-en-Quercy Lot vendredi 1 mai 2026.
Les Vieux Chemins d’Auvergne
Les Vieux Chemins d’Auvergne Calviac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : 210 Distance : 12700.0 Tarif :
On a peine à imaginer que ces lieux énigmatiques et sauvages traversés par le sentier étaient jadis animés par un important trafic de charrois venus d’Auvergne.
Cette balade permet de découvrir le côté nature très sauvage, dense, presque secret, typiquement ségalien tant d’un point de vue de la forêt (châtaigners, hêtres, conifères, bouleux…), de la flore (beaucoup de bruyères, de fougères, de houx), bien sûr de la faune, mais aussi de toute cette humidité due à un grand nombre de rus, de ruisseaux, de cascades (plus ou moins présentes), et la nature géologique du sol similaire à celui du Cantal voisin
English :
It’s hard to imagine that these wild, enigmatic places crossed by the trail were once bustling with cart traffic from the Auvergne.
This walk allows you to discover the wild, dense, almost secretive, typically Se?galian coastline: from the point of view of the forest (chestnut, beech, conifer, birch), the flora (many heathers, ferns, etc.) and the fauna and flora (many birds of prey)but also in terms of humidity, due to a large number of rus, streams and waterfalls (more or less present), and the geological nature of the soil, similar to that of neighboring Cantal
Deutsch :
Man kann sich kaum vorstellen, dass diese geheimnisvollen und wilden Orte, durch die der Weg führt, einst von einem regen Fuhrwerksverkehr aus der Auvergne belebt wurden.
Diese Wanderung zeigt die wilde, dichte, fast geheime Naturküste, die typisch für Seeland ist: sowohl in Bezug auf den Wald (Kastanien, Buchen, Koniferen, Birken…) als auch auf die Flora (viele Heidekrautarten…)aber auch die Feuchtigkeit, die durch die vielen Bäche, Flüsse und Wasserfälle (mehr oder weniger vorhanden) entsteht, sowie die geologische Beschaffenheit des Bodens, die der des benachbarten Cantal ähnelt, tragen dazu bei
Italiano :
È difficile immaginare che questi luoghi selvaggi e inquietanti attraversati dal sentiero fossero un tempo animati dal traffico di carri provenienti dall’Alvernia.
Questa passeggiata si snoda lungo un litorale molto selvaggio, denso, quasi segreto, tipicamente seicentesco: per quanto riguarda la foresta (castagni, faggi, conifere, betulle, ecc.), la flora (molta erica, felci, ecc.) e la fauna e la flora (molti rapaci)questo vale non solo per la foresta (castagni, faggi, conifere, betulle, ecc.), la flora (molta erica, felci, agrifoglio) e, naturalmente, la fauna, ma anche per tutta l’umidità dovuta al gran numero di ruscelli, torrenti e cascate (più o meno presenti), e alla natura geologica del suolo, che è simile a quella del vicino Cantal
Español :
Es difícil imaginar que estos parajes salvajes y espeluznantes atravesados por el camino fueran antaño bulliciosos por el tráfico de carros procedentes de Auvernia.
Este paseo recorre un litoral muy salvaje, denso, casi secreto, típicamente se?galiano: en lo que se refiere al bosque (castaños, hayas, coníferas, abedules, etc.), a la flora (mucho brezo, helechos, etc.) y a la fauna y flora (numerosas aves rapaces)no sólo por el bosque (castaños, hayas, coníferas, abedules, etc.), la flora (mucho brezo, helechos, acebos) y, por supuesto, la fauna, sino también por toda la humedad debida al gran número de arroyos, riachuelos y cascadas (más o menos presentes), y a la naturaleza geológica del suelo, similar a la del vecino Cantal
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot