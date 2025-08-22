Les Jardins du Ségala Sousceyrac-en-Quercy Lot

Les Jardins du Ségala

Les Jardins du Ségala Sousceyrac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie

Durée : 165 Distance : 25000.0 Tarif :

Circuit assez technique avec une très belle descente en lacets pour rejoindre le ruisseau du Cayla

English :

A fairly technical circuit with a beautiful winding descent to the Cayla stream

Deutsch :

Recht technischer Rundweg mit einer sehr schönen Abfahrt in Serpentinen zum Bach Cayla

Italiano :

Un circuito abbastanza tecnico con una discesa tortuosa molto bella verso il torrente Cayla

Español :

Un circuito bastante técnico con un descenso sinuoso muy bonito hasta el arroyo Cayla

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot