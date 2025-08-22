Les Jardins du Ségala Sousceyrac-en-Quercy Lot
Les Jardins du Ségala Sousceyrac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : 165 Distance : 25000.0 Tarif :
Circuit assez technique avec une très belle descente en lacets pour rejoindre le ruisseau du Cayla
English :
A fairly technical circuit with a beautiful winding descent to the Cayla stream
Deutsch :
Recht technischer Rundweg mit einer sehr schönen Abfahrt in Serpentinen zum Bach Cayla
Italiano :
Un circuito abbastanza tecnico con una discesa tortuosa molto bella verso il torrente Cayla
Español :
Un circuito bastante técnico con un descenso sinuoso muy bonito hasta el arroyo Cayla
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot