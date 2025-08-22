Le Mont Dommage Baume-les-Dames Doubs

Mont Dommage A pieds Très difficile

Mont Dommage Place Jouffroy d’Abbans à Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11560.0 Tarif :

Découvrez le belvédère de la Chassignole qui vous offre un point de vue unique sur les méandres du Doubs.

English :

Discover the Chassignole lookout, offering a unique view of the meandering Doubs.

Deutsch :

Entdecken Sie den Aussichtspunkt La Chassignole, der Ihnen einen einzigartigen Blick auf die Windungen des Doubs bietet.

Italiano :

Scoprite il belvedere di Chassignole, che offre una vista unica sui meandri del Doubs.

Español :

Descubra el mirador de Chassignole, que ofrece una vista única de los meandros del Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data