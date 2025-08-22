Le Mont Dommage Baume-les-Dames Doubs
vendredi 1 mai 2026.
Mont Dommage A pieds Très difficile
Mont Dommage Place Jouffroy d’Abbans à Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez le belvédère de la Chassignole qui vous offre un point de vue unique sur les méandres du Doubs.
https://explore.doubs.fr/trek/152
English :
Discover the Chassignole lookout, offering a unique view of the meandering Doubs.
Deutsch :
Entdecken Sie den Aussichtspunkt La Chassignole, der Ihnen einen einzigartigen Blick auf die Windungen des Doubs bietet.
Italiano :
Scoprite il belvedere di Chassignole, che offre una vista unica sui meandri del Doubs.
Español :
Descubra el mirador de Chassignole, que ofrece una vista única de los meandros del Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data