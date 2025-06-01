Le Mont Fier Hauts de Bienne Jura

Le Mont Fier Hauts de Bienne Jura vendredi 1 août 2025.

Le Mont Fier A pieds Difficulté moyenne

Le Mont Fier 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Du haut de ses 1282 m, Mont Fier mérite le détour, la vue est prodigieuse. Le Mont Fier surplombe les hameaux des Arcets et des Rivières et vous offre un point de vue remarquable sur la Roche des Arcets, le lac des Rousses,la vallée de l’Orbe, ainsi que les massifs du Noirmont et de la Dôle. Ce sommet a la particularité d’échapper à la règle de la formation d’un mont il est l’exemple unique du synclinal perché jurassien. Environnement Le faucon pèlerin la falaise

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330317-le-mont-fier +33 3 84 33 08 73

English :

From the top of its 1282 m, Mont Fier is worth the detour, the view is prodigious. Mont Fier overlooks the hamlets of Arcets and Rivières and offers a remarkable view of the Roche des Arcets, the Lac des Rousses, the Orbe valley, as well as the Noirmont and Dôle massifs. This summit has the particularity to escape the rule of the formation of a mountain: it is the unique example of the Jura perched syncline. Environment The peregrine falcon the cliff

Deutsch :

Der Mont Fier ist mit seinen 1282 m Höhe einen Umweg wert, denn die Aussicht ist atemberaubend. Der Mont Fier überragt die Weiler Les Arcets und Les Rivières und bietet Ihnen einen bemerkenswerten Ausblick auf den Roche des Arcets, den Lac des Rousses, das Orbe-Tal sowie die Bergmassive von Le Noirmont und La Dôle. Dieser Gipfel hat die Besonderheit, dass er sich der Regel der Bergbildung entzieht: Er ist ein einzigartiges Beispiel für die Jura-Synklinale. Umwelt Der Wanderfalke: Die Klippe

Italiano :

Dall’alto dei suoi 1282 metri, il Mont Fier merita una deviazione, la vista è prodigiosa. Il Mont Fier domina le frazioni di Les Arcets e Les Rivières e offre una vista straordinaria sulla Roche des Arcets, il Lac des Rousses, la valle dell’Orbe e i massicci del Noirmont e del Dôle. Questa cima ha la particolarità di sfuggire alla regola della formazione di una montagna: è l’esempio unico di sinclinale arroccata del Giura. Ambiente Il falco pellegrino: la falesia

Español :

Desde lo alto de sus 1282 m, el Mont Fier merece una excursión, la vista es prodigiosa. El Mont Fier domina las aldeas de Les Arcets y Les Rivières y ofrece una vista extraordinaria de la Roche des Arcets, el Lac des Rousses, el valle del Orbe y los macizos de Noirmont y Dôle. Esta cumbre tiene la particularidad de escapar a la regla de la formación de una montaña: es el único ejemplo de sinclinal encaramado del Jura. Entorno El halcón peregrino: el acantilado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data