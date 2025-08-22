Le mur du parc à V.T.T. Villers-Cotterêts Aisne

Le mur du parc à V.T.T. En VTT

Eprouvant physiquement, technique en période de chasse en raison du passage des chevaux, ce parcours traverse un superbe massif forestier aménagé par François 1er, peuplé de gibier et dont les allées ont nourri l’imaginaire d’Alexandre Dumas.

English :

Physically challenging, technical during the hunting season due to the passage of horses, this route crosses a superb forest massif managed by François 1er, populated by game and whose paths have nourished the imagination of Alexandre Dumas.

Deutsch :

Die Strecke ist körperlich anstrengend und in der Jagdzeit wegen der durchgehenden Pferde technisch anspruchsvoll. Sie führt durch einen wunderschönen Wald, der von Franz I. angelegt wurde, von Wild bevölkert ist und dessen Alleen die Fantasie von Alexandre Dumas beflügelt haben.

Italiano :

Impegnativo dal punto di vista fisico, tecnico durante la stagione della caccia a causa del passaggio dei cavalli, questo percorso attraversa un superbo massiccio forestale tracciato da Francesco I, popolato di selvaggina e i cui vicoli hanno alimentato la fantasia di Alexandre Dumas.

Español :

Físicamente exigente, técnica durante la temporada de caza debido al paso de los caballos, esta ruta atraviesa un soberbio macizo forestal trazado por Francisco I, poblado de caza y cuyos callejones alimentaron la imaginación de Alejandro Dumas.

