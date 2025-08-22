LE PLATEAU DE L’AUBRAC La Canourgue Lozère

LE PLATEAU DE L’AUBRAC VTT de descente

LE PLATEAU DE L’AUBRAC Place du Pré Commun 48500 La Canourgue Lozère Occitanie

Durée : Distance : 85000.0 Tarif :

Ne dit-on pas que l’Aubrac se mérite ? Cet adage n’aura jamais été aussi approprié tellement les 21 premiers kilomètres de ce circuit qui mèneront au Col de Bonnecombe peuvent paraitre longs. Mais tous ces efforts seront récompensés par la magique traversée du plateau à travers la Route des Lacs qui serpente entre les infinies étendues de pâturages, les chaos rocheux et les burons.

+33 4 66 32 83 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn?t it said that the Aubrac has to be earned? This adage has never been more appropriate, as the first 21 kilometers of this circuit leading to the Col de Bonnecombe can seem so long. But all this effort will be rewarded by the magical crossing of the plateau on the Route des Lacs, which winds its way between endless stretches of pasture, rocky chaos and burons.

Deutsch :

Sagt man nicht, dass man sich den Aubrac verdienen muss? Dieses Sprichwort war noch nie so passend wie heute, denn die ersten 21 Kilometer dieser Tour, die zum Col de Bonnecombe führen, können sehr lang erscheinen. Aber all diese Anstrengungen werden durch die zauberhafte Überquerung des Plateaus auf der Route des Lacs belohnt, die sich durch endlose Weideflächen, Felsen und Burons schlängelt.

Italiano :

Non si dice che l’Aubrac va guadagnato? Questo adagio non è mai stato così appropriato, perché i primi 21 chilometri di questo percorso fino al Col de Bonnecombe possono sembrare lunghissimi. Ma tutta la fatica sarà ricompensata dalla magica traversata dell’altopiano lungo la Route des Lacs, che si snoda tra infinite distese di pascoli, caos roccioso e burroni.

Español :

¿No se dice que el Aubrac hay que ganárselo? Este adagio nunca ha sido más apropiado, ya que los primeros 21 kilómetros de esta ruta hasta el Col de Bonnecombe pueden parecer muy largos. Pero todo ese esfuerzo se verá recompensado por la mágica travesía de la meseta por la Route des Lacs, que serpentea entre interminables extensiones de pastos, caos rocoso y burones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-11-30 par CDT Lozère