Le rocher Jayant 9 km Ébreuil Allier

Le rocher Jayant 9 km

Le rocher Jayant 9 km Départ du petit parking juste avant les Sarrons, au sud d’Ébreuil par la D998 03450 Ébreuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À deux pas d’Ébreuil, les bois de Peyrolles réservent de belles ambiances nature . Après la fraîcheur d’un vallon luxuriant, les petits chênes omniprésents, les pierres et la bruyère évoquent la garrigue ensoleillée.

English :

Just a stone’s throw from Ébreuil, the Peyrolles woods offer a wonderful natural setting. After the freshness of a luxuriant valley, the omnipresent small oaks, stones and heather evoke the sunny garrigue.

Deutsch :

Nur einen Katzensprung von Ébreuil entfernt bieten die Wälder von Peyrolles eine schöne Natur -Atmosphäre. Nach der Frische eines üppigen Tals erinnern die allgegenwärtigen kleinen Eichen, die Steine und das Heidekraut an die sonnige Garrigue.

Italiano :

A due passi da Ébreuil, i boschi di Peyrolles offrono un meraviglioso scenario naturale. Dopo la freschezza di una valle lussureggiante, le immancabili piccole querce, le pietre e l’erica evocano la soleggiata gariga.

Español :

A dos pasos de Ébreuil, el bosque de Peyrolles ofrece un maravilloso marco natural. Tras el frescor de un valle exuberante, los pequeños robles siempre presentes, las piedras y el brezo evocan la garriga soleada.

