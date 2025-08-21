LE SAMBUC Balade au cœur des marais du Verdier Arles Bouches-du-Rhône

LE SAMBUC Balade au cœur des marais du Verdier

LE SAMBUC Balade au cœur des marais du Verdier 1 Boulevard Pierre Tournayre 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 7250.0 Tarif :

Une agréable balade qui permet de cheminer au sein d’un joli cadre où l’on peut observer les curiosités qui se cachent dans les marais du Verdier !

http://www.arlestourisme.com/ +33 4 42 86 89 77

English :

A pleasant walk that allows you to walk in a beautiful setting where you can observe the sights that are hidden in the Verdier marshes !

Deutsch :

Ein angenehmer Spaziergang, bei dem man in einer schönen Umgebung wandert, in der man die Kuriositäten beobachten kann, die sich in den Sümpfen von Verdier verstecken!

Italiano :

Una piacevole passeggiata in una splendida cornice dove si possono osservare le curiosità nascoste nelle paludi di Verdier!

Español :

Un agradable paseo en un bello entorno donde podrá observar las curiosidades que esconden las marismas de Verdier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Arles