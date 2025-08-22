Le Sambuc Le cheval, la Camargue et le riz Arles Bouches-du-Rhône
Durée : 120 Distance : 29000.0
Itinéraire cyclotourisme de 2h en pleine Camargue. Cette boucle vous fera découvrir les étangs, les canaux, les rizières et enclos à taureaux.
English :
A 2-hour cycle tour in the Camargue. This loop will make you discover ponds, canals, rice fields and bull pens.
Deutsch :
Zweistündige Fahrradroute mitten durch die Camargue. Dieser Rundweg führt Sie an Teichen, Kanälen, Reisfeldern und Stiergehegen vorbei.
Italiano :
Un tour in bicicletta di 2 ore nella Camargue. Questo anello vi farà scoprire stagni, canali, risaie e recinti per tori.
Español :
Una excursión de 2 horas en bicicleta por la Camarga. Este bucle le hará descubrir estanques, canales, arrozales y corrales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-18 par Provence Tourisme