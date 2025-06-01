Le Sentier de l’Eau Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Le Sentier de l’Eau Quartier de l’ardon 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

A proximité du camping, du Plan d’eau et de la maison du Mercantour un parcours ludique, un espace de loisirs avec des jeux d’équilibre, de détente et de promenade pour petits ou grands.

+33 4 93 02 41 96

English : The Water Trail

Near the campsite, the lake and the Mercantour house, a fun trail, a leisure area with balance, relaxation and walking games for young and old.

Deutsch :

In der Nähe des Campingplatzes, des Plan d’eau und des Mercantour-Hauses ein Spielparcours, ein Freizeitbereich mit Gleichgewichtsspielen, zum Entspannen und Spazierengehen für Groß und Klein.

Italiano :

Vicino al campeggio, al lago e alla casa del Mercantour, un percorso ludico, uno spazio ricreativo con giochi di equilibrio, relax e passeggiate per grandi e piccini.

Español :

Cerca del camping, el lago y la Maison du Mercantour, un recorrido lúdico, una zona de ocio con juegos de equilibrio, relajación y paseos para grandes y pequeños.

