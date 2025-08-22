Le Sentier-découverte Corot Lormes Nièvre
Le Sentier-découverte Corot Lormes Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Le Sentier-découverte Corot A pieds Difficulté moyenne
Le Sentier-découverte Corot Rue du Panorama 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 1700.0 Tarif :
Le sentier-découverte Corot et sa signalétique permet d’admirer sur site de nombreuses reproductions de toiles dont la majorité est inspirée par la nature environnante de Lormes comme les Gorges de Narvau et les moulins.
https://surlestracesdecorot.blogspot.com/ +33 3 86 22 82 74
English :
The Corot discovery trail and its signposting enable you to admire on site numerous reproductions of paintings, most of which are inspired by the natural surroundings of Lormes: such as the Narvau Gorges and the windmills.
Deutsch :
Der Corot-Entdeckungspfad und seine Beschilderung ermöglichen es, vor Ort zahlreiche Reproduktionen von Gemälden zu bewundern, von denen die meisten von der Natur in der Umgebung von Lormes inspiriert sind: wie die Narvau-Schlucht und die Mühlen.
Italiano :
Il percorso di scoperta di Corot e la sua segnaletica consentono ai visitatori di ammirare numerose riproduzioni di dipinti, la maggior parte dei quali è stata ispirata dall’ambiente naturale di Lormes, come le Gole di Narvau e i mulini a vento.
Español :
El recorrido de descubrimiento de Corot y su señalización permiten admirar numerosas reproducciones de cuadros, la mayoría inspirados en el entorno natural de Lormes, como las gargantas del Narvau y los molinos de viento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data