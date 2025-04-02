Le sentier du Monument du chêne Haguenau Bas-Rhin

Le sentier du Monument du chêne

Le sentier du Monument du chêne Rue du Moulin Neuf 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 14500.0 Tarif :

Retracez le lien qui unit Haguenau et sa forêt rejoignez la Forêt d’Exception® de Haguenau depuis le centre-ville par ce sentier à la fois urbain, agricole et forestier, à la découverte du fameux Monument du Chêne et de quelques arbres remarquables.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Trace the link between Haguenau and its forest: join the Forêt d’Exception® of Haguenau from the town centre via this urban, agricultural and forest trail, discovering the famous Monument du Chêne and some remarkable trees.

Deutsch :

Verfolgen Sie die Verbindung zwischen Haguenau und seinem Wald: Erreichen Sie den Forêt d’Exception® de Haguenau vom Stadtzentrum aus auf diesem Weg, der gleichzeitig Stadt-, Landwirtschafts- und Waldpfad ist, und entdecken Sie das berühmte Eichendenkmal und einige bemerkenswerte Bäume.

Italiano :

Ripercorrete il legame tra Haguenau e la sua foresta: raggiungete la Forêt d’Exception® di Haguenau dal centro città attraverso questo sentiero che è allo stesso tempo urbano, agricolo e forestale, per scoprire il famoso Monument du Chêne e alcuni alberi notevoli.

Español :

Recorra el vínculo entre Haguenau y su bosque: llegue al Forêt d’Exception® de Haguenau desde el centro de la ciudad por este camino que es a la vez urbano, agrícola y forestal, para descubrir el famoso Monument du Chêne y algunos árboles notables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace