Le Tour de l’Ile Luzech Lot

Venez jouer les naufragés sur cette presqu’île reliée au « continent » par une bande de terre de 90 mètres! Pour autant, vous ne manquerez pas de vivres, surtout le mercredi, jour de marché. Cette balade le long du Lot, sans grande difficulté, est très agréable. A faire en famille.

English : Le Tour de l’Ile

Come and play at being « shipwrecked » on this virtual island linked to the « continent » by a neck of land only 90 metres wide! However, you’re not likely to run short of provisions, especially on Wednesdays, when it’s market day. This ride along beside the Lot, which presents no great difficulty, is very pleasant. A family outing.

Deutsch :

Auf dieser Halbinsel, die nur durch einen 90 Meter langen Landstreifen mit dem Festland verbunden ist, kannst du dich wie ein Schiffbrüchiger fühlen Trotzdem wird es Ihnen nicht an Lebensmitteln fehlen, vor allem nicht am Mittwoch, dem Markttag. Dieser Spaziergang entlang des Lot ist nicht besonders schwierig und sehr angenehm. Für Familien geeignet.

Italiano :

Venite a giocare a fare i naufraghi su questa penisola collegata alla « terraferma » da una striscia di terra di 90 metri! Tuttavia, non mancherà il cibo, soprattutto il mercoledì, giorno di mercato. Questa passeggiata lungo il Lot, senza grandi difficoltà, è molto piacevole. Da fare con la famiglia.

Español :

Ven a jugar a los náufragos en esta península unida a « tierra firme » por una franja de 90 metros Sin embargo, no le faltará comida, especialmente el miércoles, día de mercado. Este paseo por el Lot, sin mayor dificultad, es muy agradable. Que se haga con la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme (ADT du Lot)