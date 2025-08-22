Le tour du lac Sidiailles Cher

Le tour du lac A pieds

Le tour du lac Base nature aventure 18270 Sidiailles Cher Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 12700.0 Tarif :

Faire le tour escarpé de cette superbe retenue d’eau, profiter des berges et apercevoir les ruines romantiques du château de la Roche-Guillebau…Sidiailles sera sans nul doute votre étape randonnée insolite !

Sidiailles est aussi une base de loisirs avec un accrobranche bluffant.

+33 2 48 61 39 89

English :

Take a steep tour of this superb reservoir, enjoy the riverbanks and catch a glimpse of the romantic ruins of the Château de la Roche-Guillebau… Sidiailles will undoubtedly be your unusual hiking stop-off!

Sidiailles is also a leisure center with an amazing accrobranche.

Deutsch :

Machen Sie einen steilen Rundgang um diesen herrlichen Stausee, genießen Sie die Ufer und erblicken Sie die romantischen Ruinen des Schlosses La Roche-Guillebau… Sidiailles wird zweifellos Ihre ungewöhnliche Wanderetappe sein!

Sidiailles ist auch ein Freizeitzentrum mit einem verblüffenden Hochse

Italiano :

Fate una ripida passeggiata intorno a questo superbo bacino, godetevi le rive del fiume e scorgete le romantiche rovine del Château de la Roche-Guillebau… Sidiailles sarà sicuramente una tappa insolita per la vostra escursione!

Sidiailles è anche un centro ricreativo con un’incredibile accrobranc

Español :

Dé un paseo empinado alrededor de este magnífico embalse, disfrute de las orillas del río y vislumbre las románticas ruinas del castillo de la Roche-Guillebau… ¡Sidiailles será sin duda una parada insólita en su excursión!

Sidiailles es también un centro de ocio con una sorprendente accrobranche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire