Le tour du lac Sidiailles Cher
Le tour du lac Sidiailles Cher vendredi 1 mai 2026.
Le tour du lac A pieds
Le tour du lac Base nature aventure 18270 Sidiailles Cher Centre-Val de Loire
Durée : 240 Distance : 12700.0 Tarif :
Faire le tour escarpé de cette superbe retenue d’eau, profiter des berges et apercevoir les ruines romantiques du château de la Roche-Guillebau…Sidiailles sera sans nul doute votre étape randonnée insolite !
Sidiailles est aussi une base de loisirs avec un accrobranche bluffant.
+33 2 48 61 39 89
English :
Take a steep tour of this superb reservoir, enjoy the riverbanks and catch a glimpse of the romantic ruins of the Château de la Roche-Guillebau… Sidiailles will undoubtedly be your unusual hiking stop-off!
Sidiailles is also a leisure center with an amazing accrobranche.
Deutsch :
Machen Sie einen steilen Rundgang um diesen herrlichen Stausee, genießen Sie die Ufer und erblicken Sie die romantischen Ruinen des Schlosses La Roche-Guillebau… Sidiailles wird zweifellos Ihre ungewöhnliche Wanderetappe sein!
Sidiailles ist auch ein Freizeitzentrum mit einem verblüffenden Hochse
Italiano :
Fate una ripida passeggiata intorno a questo superbo bacino, godetevi le rive del fiume e scorgete le romantiche rovine del Château de la Roche-Guillebau… Sidiailles sarà sicuramente una tappa insolita per la vostra escursione!
Sidiailles è anche un centro ricreativo con un’incredibile accrobranc
Español :
Dé un paseo empinado alrededor de este magnífico embalse, disfrute de las orillas del río y vislumbre las románticas ruinas del castillo de la Roche-Guillebau… ¡Sidiailles será sin duda una parada insólita en su excursión!
Sidiailles es también un centro de ocio con una sorprendente accrobranche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire