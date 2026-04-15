Sidiailles

Randonnée du Lac

Sidiailles Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 09:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Randonnée du lac

Le comité d’animations de Sidiailles vous propose de participer à la randonnée du lac.

Départ de 7h à 9h, rendez-vous à la salle des fêtes. 8km 4€, 17km 5€, ravitaillement sur le parcours et collation à l’arrivée.

Dernier départ 9h. 5 .

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 55 29 61

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English :

Lake hike

L’événement Randonnée du Lac Sidiailles a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CHATEAUMEILLANT