Randonnée du Lac Sidiailles
Randonnée du Lac Sidiailles dimanche 3 mai 2026.
Sidiailles
Randonnée du Lac
Sidiailles Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 09:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Randonnée du lac
Le comité d’animations de Sidiailles vous propose de participer à la randonnée du lac.
Départ de 7h à 9h, rendez-vous à la salle des fêtes. 8km 4€, 17km 5€, ravitaillement sur le parcours et collation à l’arrivée.
Dernier départ 9h. 5 .
Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 55 29 61
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English :
Lake hike
L’événement Randonnée du Lac Sidiailles a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CHATEAUMEILLANT
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